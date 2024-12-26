南亞海嘯20週年｜倖存者憶述當年死裏逃生一幕猶有餘悸

澳洲媒體報道，2004年12月26日，印尼蘇門答臘島（Sumatra island）西岸發生強度達9.1級的地震，強震引發層層巨浪，衝擊14個國家的海岸線，地震引發的海嘯造成超過22萬人離世。印尼有倖存者分享當年海嘯來襲千鈞一髮之下，與懷有身孕的妻子跑上山避難逃過一劫的驚險故事。



澳洲SSB News12月26日報道，印尼的班達亞齊市（Banda Aceh）是當年受災最嚴重的地區之一。

20年前今日，漁夫拉扎利（Razali）如往常一樣準備出海打漁，突然聽到一聲類似爆炸的聲響。

不久後，他望向班達亞齊的大海，看見一道洪水朝他襲來。

2005年1月6日，從空中俯瞰印尼蘇門答臘島（Sumatra）米拉務（Meulaboh）的一個沿海村莊。一場威力強大的海底地震引發的海嘯幾乎摧毀了沿岸的一切，估計地震引發的海嘯導致該地區15萬人喪生。（Getty）

拉扎利表示：「當我離開家門，我見到大浪。我沒有回頭拔腿就跑。我還提醒周圍的人快跑上山，因為一股巨浪正向我們的村莊湧來。

拉札利指當時聽到的聲音應該是海底地震的聲響。

片刻之後，海嘯登陸，為印尼最大島嶼亞齊省帶來了毀滅性的災難和大量死傷。

作為少數提前意識到危險的人，拉札利衝回家通知當時懷有身孕的妻子。

兩人立即出發前往地勢較高的地方。

2004年12月29日， 印尼北蘇門答臘省（North Sumatra）尼亞斯市 （Nias），一名男子、一名女孩及一隻狗嘗試橫渡洪水。 2004 年12月26日，印尼北部蘇門答臘島發生強烈海底地震，引發海嘯，造成數萬人死亡。（Getty）

那天晚上，他的妻子納迪亞（Nadiah）在山上誕下兒子，而山下的整個村莊都被摧毀了。

納迪亞表示：「當海嘯發生時，我已經懷孕9個月，徒步上山非常困難。當我到達山頂的時候，已經是晚上7時。我的兒子穆罕默德（Mohamed）在山上出生。那時候我什麼都沒有用，沒有助產士，也沒有任何人可以幫助我。

等洪水消退後，兩人帶着剛出世的兒子落山。

他們僥倖逃過一劫，卻被死亡包圍。

2005年1月2日，印尼班達亞齊（Banda Aceh），一名婦女在海嘯遇難者的集體墳墓旁哭泣。班達亞齊省是12月26日發生的9.0級地震中受災最嚴重的地區之一，超過5萬人罹難。（Getty）

拉扎利指：「當我們來到臨時避難所，我看見路邊躺着許多屍體。實在太多了，我要往前走，只能跨過他們的軀體。當我看到屍體時，我懷疑我的親人是否也在其中。」

根據國際緊急災難數據庫EM-DAT，這場大海嘯共奪去226, 408民眾的生命。印尼是死亡人數最多的國家，估計有165,708人在海嘯中罹難，班達亞齊有超過6萬人死亡，佔全市人口近四分之一。