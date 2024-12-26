日本河口湖町再出新招　富士山熱門拍照點附近斑馬線改綠白相間

日本富士河口湖町當局決定對便利店周圍、能夠拍攝富士山美景的行人路進行改造，將原本單一的白色標線更換為更加顯眼的綠白相間色帶，以更有效地引導行人安全通過。



共同社報道，今年5月，富士河口湖町因外國遊客屢次無視交通規則，決定在熱門拍照點前裝置巨大黑色屏障，以遮擋富士山景觀，減少遊客停留和拍照。然而，慕名而來的遊客仍絡繹不絕，為了留下美麗瞬間，旅客常常不按規定使用人行橫道，直接橫穿機動車道，造成安全隱患。

2024年4月14 日，日本富士河口湖町，富士山的倒影出現在河口湖上，富士山與櫻花樹互相輝映。（Reuters）

為應對這一問題，富士河口湖町星期二（12月24日）晚，對便利店附近的人行橫道進行了改造，將原本的白色標線更換為更加醒目的綠色和白色相間的設計，旨在減少遊客在機動車道上行走的風險。

然而，根據次日的觀察，儘管行人路的標線已經更加顯眼，但仍有遊客不遵守交通規則，繼續橫穿機動車道。

富士河口湖町當局無奈指出，早在今年5月，地方政府就已在對面行人路上設置遮擋富士山景觀的幕布和欄杆，試圖減少遊客停留和拍照。但在約三個月後，幕布被撤除，類似的違規行為仍頻繁發生。為此，當地政府於10月增設了更多欄杆，並於12月17日又在便利店一側新增了欄杆。

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目前，富士河口湖町正在評估是否需要進一步增加欄杆，以確保遊客的安全，並減少不規範交通行為所帶來的風險。

本文獲《聯合早報》授權轉載

