日本富士山LAWSON河口湖站前店布幕工程完成　阻遊客打卡滋擾

為了應對遊客過多帶來的問題，日本富士河口湖町公所決定在很多遊客拍照「打卡」的LAWSON便利店河口湖站前店（ローソン河口湖駅前店）對面行人路拉起黑色布幕遮擋景色，工程在5月21日正式完工。



網民發現在天氣好的時候，LAWSON河口湖站前店拍照構圖很美，令該處成為打卡熱點，人們會站在店面對面的道路，向便利店的方向拍照，將整個富士山收入鏡頭。

當地居民稱，大約自1、2年起，這裏前變得非常受歡迎，平時常有數十人在拍照。個別遊客行為問題，居民不勝其煩。

街坊在地方政府協助下，在4月底決定架起一道2.5米高、20米闊的的黑色保護網，直接「毀掉」這個打卡點。用於架設布幕的材料5月初已準備就緒，惟因運送時發生問題，架設工程最終延至5月21日。

據路透社5月21日報道，45歲的法國遊客Cyril Malchand在網路上發現這堵黑色布幕，並專程趕來，成為最後一批觀賞該景觀的人群之一，他在受訪時表達對當地人的同情。

日本正在面臨旅遊業繁榮帶來的副作用，大阪和溫泉度假勝地箱根等城市正在考慮徵收新的旅遊稅，以應對遊客太多的問題。