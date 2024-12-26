日本無良司機開自動駕駛車內換衫　失控撼對頭車害死1歲嬰｜有片

綜合日本媒體報道，日本9月發生一宗駭人車禍。一名男子在公路上開啟自動駕駛模式後，居然鬆開軚盤在車內換衫換鞋，車輛其後突然失控，越線撞向一架迎面而來的私家車，導致對方車上一名1歲男嬰傷重不治。



受害人神農諭哉上傳車載鏡頭拍下其車輛被撞的瞬間：

據日本專門報道交通事故的記者柳原三佳報道，車禍發生在今年9月21日，33歲的日本男子神農諭哉開車載着妻子與1歲1個月大的兒子出門，當開到高知縣東部快速公路時，一架車輛突然失控越過分隔車道撲向他們，最終兩架車迎頭相撞。

神農諭哉的兒子神農煌瑛雖然坐在後座，有使用兒童安全座椅，但因相撞時衝擊力過猛，導致他身受重傷。神農諭哉當時骨折流血，但仍努力不懈為兒子進行急救，遺憾男嬰送院後最終不治身亡。

綜合日本媒體報道，日本9月發生一宗駭人車禍。一名男子在公路上開啟自動駕駛模式後，居然鬆開軚盤在車內換衫換鞋，車輛其後突然失控，越線撞向一架迎面而來的私家車，導致對方車上一名1歲男嬰傷重不治。（Youtube@yanagiharamika）

從神農諭哉上載的行車紀錄儀影片可見，涉事的豐田汽車在毫無預兆下突然越線，猛烈地撞向神農諭哉的車輛，整個過程不到一秒，神農諭哉根本來不及反應，親眼目睹慘劇發生。

神農諭哉12月23日在網上撰文控訴，這宗車禍是不合理的，他希望透過公開這段影片，提醒駕駛者不要以為開啟了自動駕駛功能，就可以不留意路面情況，更不應將整條道路上的生命全部託付給機器操縱。

肇事車輛的司機是60歲男子竹崎壽洋，事後已因疏忽駕駛導致他人死傷而被捕。據日本警方表示，當時竹崎壽洋開啟了汽車的自動駕駛功能，而他同時在換衣服或鞋子，其後就發生這宗致命車禍。