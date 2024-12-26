美國Alcon適然Systane眼藥水存在真菌污染風險　公司主動召回產品

著名隱形眼鏡制造商愛爾康（Alcon）適然（Systane）眼藥水存在真菌污染風險，公司上周六（21日）宣布主動召回產品。根據美國食品和藥物管理局（Food and Drug Administration，FDA）聲明，受污染眼藥水可能導致失明甚至危及生命。



受影響的眼藥水包裝以綠色為主，批號為10101，有效期限是2025年9月。（美國FDA）

美國食品和藥物管理局本周一表示，總部位於德州的愛爾康接獲消費者投訴，一款單瓶便攜式、25支裝的眼藥水Systane Lubricant Eye Drops Ultra PF被發現內有異物，經調查確定該異物為一種來自大自然的真菌（Fungal）。

聲明指，已知有關受污染產品可能會導致眼部感染，如果發生感染，有機會令人失去視力，在極罕見的情況下，可能危及免疫功能低下患者的生命，所幸愛爾康實驗室迄今尚未接獲任何與Systane Lubricant Eye Drops Ultra PF相關的不良事件報告。

受影響的眼藥水包裝以綠色為主，批號為10101，有效期限是2025年9月。

FDA表示，消費者應立即停止使用有關產品，經銷商或零售商也應丟棄任何剩餘的有關產品庫存。