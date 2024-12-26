美國上市公司CEO爆離職潮　今年共327人離任創歷史新高

儘管美股今年屢創新高，美國上市公司的行政總裁（CEO）在今年亦獲得了歷史性的薪酬獎金，但弔詭的是，上市公司高層亦頻頻出現人事變動。美國業內統計顯示，2024年迄今美國上市公司已有327位行政總裁離任，創下有紀錄以來的歷史新高。



諮詢公司Challenger Gray截至今年11月的數據顯示，已有多達327名美國上市公司的行政總裁宣布離任，超過2019年破紀錄的312人；這個數字是自2010年有紀錄以來的新高，比去年同期上升8.6%。

2024年6月4日，時任英特爾（Intel）行政總裁基辛格（Pat Gelsinger）在台北舉行的 COMPUTEX 論壇上發表演講。（Reuters）

美國不少知名企業都在應對產業挑戰和經營策略轉變的過程，其中波音、Nike、星巴克和英特爾等今年都選擇撤換行政總辭。

這些行政總裁走馬燈式地頻繁換人，也導致行政總裁的任期縮短。

英偉達（NVIDIA，又名輝達）行政總裁黃仁勳2024年6月2日在演講時展示NVIDIA的Blackwell平台（Reuters）

諮詢公司Russell Reynolds的數據顯示，在第三季度，有8位行政總裁在任職不到三年的情況下就離職，這是2019年以來「短命」行政總裁數量最多的一年。