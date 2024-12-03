《魷魚遊戲2》大頭娃娃現身巴黎　香榭麗舍大道大玩「123木頭人」

全球大熱韓劇《魷魚遊戲》（Squid Game）第二季將於12月26日播放，Netflix法國分公司1日為宣傳該劇，在巴黎著名的香榭麗舍大道中央，還原「123木頭人」遊戲場景，還邀請當地大批粉絲一同親身體驗這項有趣的遊戲活動。



據韓聯社報道，這次大頭娃娃樹立在凱旋門對面大道盡頭，456名參加者如劇中演員般穿上綠色運動服，由3名法國網紅擔任隊長，聚集在距離大頭娃娃200米遠的起點向其奔跑。

現場播放大頭娃娃的歌聲，遊戲限時5分鐘，參加者參賽者必須一邊注意大頭娃娃，一邊盡快跑抵達終點線。

在遊戲開始的口令響起後，參賽者們蜂擁而上，法國版的口令是「un, deux, trois, soleil」，口令一結束，所有人立刻停下動作，僵停在原地。雖然現場沒有像劇中一樣埋伏狙擊手，但參賽者們只敢轉動眼珠，沒有人敢輕舉妄動。因為參加者身上均裝有感應器，若犯規移動便會被人立即拉走，代表如同劇中參賽者會被開槍射死。

不過，遊戲當日巴黎的體感溫度只有攝氏4度以下，有女參賽者因為天氣寒冷鼻涕直流，也未能動手擦掉，還有參賽者跑得太快仆低，場面有趣。

「123木頭人」遊戲是這部劇集在第一季時令人形象深刻的場景之一，不少劇迷對這個遊戲也頗感興趣。Netflix法國分公司發言人Joachim Trier表示：「法國有許多熱愛《魷魚遊戲》的粉絲，我們思考着如何慶祝這個系列的第二季回歸，最後想出了這個活動。」

除了這次活動，本公司還將在本月10日邀請2,800名《魷魚遊戲》粉絲到巴黎市中心的大型電影院，搶先觀賞第二季的前2集。