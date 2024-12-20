韓國軍官被揭漢堡店謀戒嚴　網民惡搞改圖：「品嘗戒嚴的味道」

韓國戒嚴風波延燒，警方調查發現，在實施戒嚴的數天前，現任與前任情報司令官竟然相約在京畿道安養市一家知名漢堡店「LOTTERIA」（樂天利／儂特利）討論戒嚴計畫，讓LOTTERIA迅速在網上引發熱議，不僅嘲諷改圖頻出成為網路迷因，甚至有人提議LOTTERIA推出「戒嚴漢堡」等應景產品，引發廣泛關注。



綜合韓媒報道，警方翻閱監視器畫面發現，韓國現任情報司令官文相浩（音譯）與前任司令官盧相元（音譯）12月1日在LOTTERIA點了一份售價8600韓元（約46港元）的烤韓牛漢堡，並在餐廳內與2名情報司令部上校開會，指示準備戒嚴行動，並要求軍方「確保戒嚴當天中央選舉管理委員會伺服器的安全」。

調查發現，現任與前任情報司令官戒嚴前曾在知名漢堡店LOTTERIA模擬戒嚴情況，在網上引發熱議。（X@AngGGo_NF）

調查發現，現任與前任情報司令官戒嚴前曾在知名漢堡店LOTTERIA模擬戒嚴情況，在網上引發熱議。（X@OhmyNews_Korea）

這宗事件曝光後，立即在韓國社群平台引發熱議，「LOTTERIA戒嚴密謀」（롯데리아 계엄 모의）也一躍成為網路熱門話題。網友們將安養市這家LOTTERIA餐廳冠上「戒嚴聖地」稱號，紛紛到場拍照打卡，還製作搞笑表情包與AI生成圖，將身穿軍服的情報官員用餐情景惡搞成廣告畫面，搭配廣告詞「你嘗過戒嚴的味道嗎？」，在網上迅速走紅。

與此同時，有網友取韓文「內亂叛亂」諧音，製作加了4顆蛋的漢堡圖片，吸引不少網友留言：

好吃到沒發現宣布戒嚴了。

「LOTTERIA戒嚴密謀」成為網路熱門話題，更掀起一陣爆笑改圖熱潮。（X@CyberGwon）

戒嚴漢堡、戒嚴套餐 點圖放大看看網友們的創意：

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更有人提議餐廳趁機推出「戒嚴漢堡」、「戒嚴套餐」，還為LOTTERIA製作了一張「戒嚴限定菜單」，諷刺意味十足。對此，涉事分店負責人坦言深感尷尬，而LOTTERIA總部也發布聲明，強調該公司只是一家快餐連鎖品牌，無意捲入政治，也不打算推出任何與戒嚴或相關政治事件相關的產品。

分析認為，這幾名情報官之所以選擇距離安養情報總部17公里的快餐店作為會議地點，可能是出於戰略考量，因為LOTTERIA的環境開放、嘈雜，幾人可以藉由普通用餐人群隱匿行蹤，還可以掩護敏感的會議內容。

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2024年12月4日，大量韓國民眾在首爾的集會上舉着標語牌，譴責總統尹錫悅3日晚突然頒布戒嚴令（數小時後撤回），並要求他辭職。（Reuters）

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