印度前總理辛格逝世　享壽92歲

印度媒體12月26日稱，印度前總理辛格（Manmohan Singh）於當日逝世，享壽92歲。



英國廣播公司（BBC）和印度時報（Times of India）26報道，辛格25日晚因身體不適，被送往位於首都新德里的一間醫院接受治療。

經濟學家出身的辛格早些時候曾擔任印度財政部長，並實施了經濟自由化的政策。他其後於2004年至2014年、連續兩屆擔任印度總理。

印度總理莫迪（Narendra Modi）在社交媒體X發文悼念：

BBC指出，當印度於1991年陷入困境時，辛格接任財政部長，在政治上嶄露頭角，並隨即啟動一系列經濟自由化改革，實施減稅、貶值貨幣、國企私有化、鼓勵外國投資等政策。

辛格其後於2004年起擔任印度總理，印度時報（Times of India）稱在辛格帶領下，印度比其他國家更有效地應對2008年金融海嘯，確保該國相對安全地渡過危機。

2013年3月27日，印度時任總理辛格（Manmohan Singh）在德班（Durban） 舉行的金磚國家領導人峰會上致詞。（Reuters）

辛格所屬的國民大會黨（Indian National Congress）在2009的大選中取得勝利，成功連任總理一職。然而他在第二任期中遭遇數重大挑戰，包括面臨多項貪污醜聞、國會反對派對抗以及經濟下滑等。

辛格最後於2014年的大選中放棄競逐總理之位，國民大會黨也在當年的大選中落敗，由印度人民黨（BJP）的莫迪擔任新總理。