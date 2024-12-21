插手全球政治為謀利益　Elon Musk向世界右翼領導人揮手

全球首富馬斯克（Elon Musk）不但是美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的超重量級金主之一，他還考慮資助極右翼英國改革黨（Reform UK）領袖法拉奇（Nigel Farage），更出聲稱德國極右另類選擇黨（AfD）是該國救星。除此之外，馬斯克還與其他的右翼國家領導人都有交情，例如意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）以及阿根廷總統米萊（Javier Milei）。



儘管特朗普的言行有時並不符合傳統右翼的政治準則，他的領導風格和政策立場常常被歸類為右翼。除了在美國，馬斯克還時常會與其他國家的右翼領導人打交道。他周一（16日）才在特朗普的海湖莊園與法拉奇會面，討論有關捐款的事。外界猜測馬斯克可能會向英國改革黨捐出高達1億美元資金，倘成真，這將是英國政治史上最大一筆捐款。英媒分析，馬斯克可能打算支持改革黨上台，組建下一屆英國政府。

馬斯克最近時常公開對他國內政「指手畫腳」。除考慮資助英國政黨外，德國聖誕市集周五（20日）發生致命汽車衝撞人群事件後，馬斯克即在X上說，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）應馬上辭職。他同日又指德國極右另類選擇黨（AfD）是該國的救星。

這名全世界最富有的人並非近期才開始與右翼的世界領導人保持良好關係。梅洛尼自2022年上台以來，曾多次與馬斯克會面。米萊2023年11月當選後，馬斯克也第一時間在X發帖祝賀，稱「阿根廷將迎來繁榮。」從此他時常在X為米萊作宣傳。

《紐約時報》5月便指，拉攏右翼領導人，然後從中獲益，這是馬斯克的外交哲學。除了上述的右翼領導人，馬斯克還在印度下一盤大棋，為了與印度總理莫迪（Narendra Modi）拉近關係並從中為特斯拉（Tesla）謀利益，他不惜以「莫迪的粉絲」自居。

巴西2021年由右翼民粹主義的時任總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）領導時，馬斯克採用類似討好方式，把星鏈引入巴西。