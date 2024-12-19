印度不育男誤信大師偏方「活吞20厘米小雞補小雞雞」 卡氣管慘死
撰文：TVBS新聞網
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印度一名35歲男子結婚多年膝下無子，因查出不孕症後轉而尋求「民俗治療」，竟誤信一名宗教大師的建議，活吞一隻20厘米長的小雞「以形補形」，但卻在吞嚥過程中因小雞卡住食道、氣管等處，導致男子最終窒息身亡，引起熱烈討論。
綜合《印度時報（India Times）》等外媒報道，事件發生在印度的恰蒂斯加爾邦。
患有不孕症的35歲男子亞達夫（Anand Kumar Yadav）為了治療相關問題，竟找上一名宗教大師尋求幫助，卻在日前被家人發現昏迷倒臥家中身亡。
亞達夫被緊急送醫後，才發現他的食道、氣管處「卡住一隻雞」，長達20厘米的雞身導致亞達夫最終窒息身亡。
而據了解，亞達夫就是因為聽信了一名宗教大師的偏方，以為吞下活雞就可以治癒不孕的問題，沒想到最終問題沒治好、還不幸身亡。
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