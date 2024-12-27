日本女川核電廠2號機組時隔約14年恢復商業營運　屬311災區首例

日本東北電力公司12月26日宣布，位於位於宮城縣的女川核電廠2號機組將恢復商業營運，是2011年3月的東日本大地震後，位於災區的核電站首次正式營運。



日本共同網26日報道，2號機組在311地震前幾個月，因進行定期檢查已暫停運作，因此今次是相隔約14年後，該機組恢復商業營運。

東北電力公司25日起實施「綜合負荷性能檢查」措施，核電廠所長其後在26日下午4點接過日本原子能規制廳檢查官交付的合格證後，2號機組正式從調整階段過渡為商業營運。

女川核電站是距離311地震震源最近的核電站，該反應堆在地震中遭到約13米高的海嘯衝擊，令反應堆廠房地下水浸。東北電力震後耗時十多年的時間加強核電站的安全性，包括建造29公尺高的防波牆、提升反應堆建築的抗震能力。

核電站在2020年2月通過安全審查，獲當局同意恢復運轉，東北電力公司其後於10月29日宣布重啟位於宮城縣的女川核電站2號反應堆。