日本就大地震拉警報　恐怖情境模擬曝光　大阪名古屋恐32萬人死

日本宮崎縣本月8日發生規模7.1地震，日本氣象廳隨後發布「南海海槽地震臨時情報（巨大地震注意）」警報，使得「南海海槽地震」成為熱門話題。



由於8日地震的震央位在南海海槽地震的預想震源區域，日本氣象廳認為未來一週發生大規模地震的機率相當高，因此罕見地發布了「南海海槽地震臨時情報（巨大地震注意）」警報。

日本電視台更是製作專題，討論何謂南海海槽地震，以及萬一發生時災情究竟會有多慘重。

日本氣象廳認為未來一週發生大規模地震的機率相當高，因此罕見地發布了「南海海槽地震臨時情報（巨大地震注意）」警報。日本電視台更是製作專題，討論何謂南海海槽地震，以及萬一發生時災情究竟會有多慘重。（YouTube@日テレNEWS）

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根據日本氣象廳資料，南海海槽是菲律賓海板塊與歐亞板塊交匯處，在海底形成的海溝狀地形，其範圍從駿河灣到遠州海、熊野海、紀伊半島南部海域、土佐灣到日向海灘。

而8日發生的7.1地震的震央，就位於宮崎縣的日向海灘。

南海海槽地震大約每100年至150年重複發生一次，距離上次南海海槽地震已經過了70多年，因此南海海槽地震的可能性正在增加。

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東京大學教授平田直表示，南海海槽東西全長500公里，未來若發生地震，南海海槽範圍內都有可能是震央，而規模恐怕會在8到9的程度。

據日本內閣府過去所發布的模擬，推定震央會是在靜岡縣的駿河灣至九州地區，大阪地區最大震度為6級以上，名古屋和德島地區最大震度為7級，屆時海嘯高度將超過30公尺。預測將會有32萬人喪生，經濟災損將高達215兆日圓（約11兆港元）。

日本氣象廳表示，地震臨時情報警報並不是指一定會發生大規模地震，而是因為地震隨時隨地都可能發生，利用特別資訊的發布來提高人們對地震準備的認識。

日本首相岸田文雄也發文呼籲民眾應儘早進行防災工作，並隨時做好「撤離的準備」。

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