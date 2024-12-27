韓國會通過彈劾韓悳洙案　代理「代理總統」的他會聽民主黨話嗎？

韓國國會周五（27日）下午2時召開全體會議，對暫代總統職務的國務總理韓悳洙彈劾案進行表決，表決獲得通過。這是韓國憲政史上首次彈劾代理總統。韓國將出現憲政史上首名代理「代理總統」的人，那就是經濟副總理崔相穆，他需兼任代理總統、代理總理和企劃財政部長官。



《朝鮮日報》指，民主黨似乎期待崔相穆能對他們言聽計從，但倘若崔相穆堅守與韓悳洙相同的原則，民主黨主張「能夠一次性彈劾5名國務委員」，將國家推入無政府狀態。

因為假如國務委員接連被彈劾，無法達到國務會議議事法定人數，國務會議本身會失去效力。

路透社指，韓國國會投票彈劾代理總統案獲多數通過，192票贊成。根據MBC，代理總統彈劾法案只有在收到8張國民力量黨倒戈投票才能通過。不過有權決定通過門檻法定人數的韓國國會議長禹元植表示，彈劾韓悳洙只需半數以上的支持。

根據韓國國會直播的畫面，某些議員前往議長席前高聲抗議。（Youtube@NATV_korea）

根據韓國國會直播的畫面，某些議員前往議長席前高聲抗議，另一批議員則走向投票處。

回顧韓國國會表決彈劾韓悳洙案：

韓國總統尹錫悅宣布戒嚴遭國會表決彈劾，韓悳洙代理總統職務，彈劾案送交憲法裁判所（憲法法庭）審理。但因現時憲法裁判所法官只有6人，還有3人須經總統批准任命，在野黨因此威脅韓悳洙代為批准，否則將彈劾韓悳洙。

韓悳洙周四表示，此事應交由朝野協商，他將暫緩任命憲法裁判所法官，直到朝野經協商達成協議。

在野黨此後表示，將立即提出彈劾韓悳洙的議案。國會周四其後舉行全體會議，表決通過3名憲法法院法官的任命案。