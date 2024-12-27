疑中國六代戰機首飛影像流出　專家：設計領先、西方應停止自滿

近日網傳的一段據指為中國最新一代戰機首飛的兩段影片引起外媒關注。路透社12月27日報道引述國防專家指影片中的機型設計為原創且十分先進的設計，認為美國及其盟友應打消其永遠領先的自滿心態。



影片於本周四（26日）起在社交平台X上流傳，當中兩架戰機據指於同日（亦為毛澤東誕辰日）在四川省成都市上空飛過，據信為中國航空工業旗下成都飛機工業集團（CAC，簡稱成飛）所執行的試飛任務。

兩段影片經路透社確認為真實，惟拍攝日期無法確定。其中一段影片中的飛機呈鷂形，引擎的三個進氣口位置獨特，兩個位於機身旁邊，另一個位於機身頂部。另一架較小的飛機則沒有尾翼。兩架戰機都沒有隱形戰機為躲避雷達追蹤設計的典型90度角。

澳洲智庫戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute，ASPI）資深分析師格雷厄姆（Euan Graham）表示，隨著中國軍事現代化，這些設計 「表明中國航空工業願意進行實驗和創新」,他稱讚戰機設計高度原創，認為美國及其盟友應該打消自滿情緒，不能總認為他們領先於中國。

中國國防部沒有立即回應路透社的置評要求。美國國防部表示「知道這些報道」，但表示除了本月關於中國軍事的年度報告中的內容外，沒有其他評論。