中美續簽科技合作協定　外交部：本質是互利共贏

中國與美國政府代表12月13日在北京簽署《關於修訂和延長兩國政府科學技術合作協定的議定書》，將《中美科技合作協定》（簡稱《協定》）自2024年8月27日起延期5年。外交部16日表示，中美科技合作本質是互利共贏。



這項協議是在中美早於1979年建交時簽署，每5年續簽一次，40餘年從未間斷。協定2023年8月27日到期，以3度延長半年的方式維繫至今；這次又延期5年。

中美關係：圖為2011年1月17日，北京一間國際酒店前方懸掛着中、美兩國國旗。（Reuters）

《協定》內容包括物理和化學基礎研究、地球大氣研究和農業科學的合作等。

中國外交部發言人林劍表示，中美科技合作本質是互利共贏的，《協定》續簽是落實中美元首會晤共識的重要舉措，符合兩國人民利益，順應國際社會期待，不僅將推動兩國科技進步和經濟社會發展，也將促進雙方應對全球共同挑戰，增進世界人民福祉。

他稱希望美方能夠同中方相向而行，切實落實協定安排，讓中美科技合作的成果真正造福兩國、惠及世界。