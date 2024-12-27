中國新任駐韓國大使戴兵履新　冀推動兩國關係積極向上發展

中新社報道，中國新任駐韓國大使戴兵12月27日抵達韓國首爾履新，接替7月離任的邢海明。



戴兵在首爾金浦機場發表書面講話表示，中韓兩國比鄰而居，友好交往源遠流長。建交32年來，中韓各領域交流合作碩果纍纍，極大造福了兩國人民，也為地區乃至世界和平繁榮作出重要貢獻。

中國、韓國國旗（Getty）

戴兵又指，中韓是搬不走的近鄰，更是分不開的夥伴，加強友好合作最符合雙方根本利益。新時代的中國正積極推進中國式現代化建設，這將為韓國的發展提供更多新機遇。中方願同韓方加強協作，促進地區和平穩定，維護國際自由貿易體系，為兩國共同發展和國際團結合作營造有利環境和條件。

2023年3月6日，中國常駐聯合國代表團臨時代辦戴兵大使在第77屆聯大五委第一次續會開幕式上的發言。（中國外交部）

據韓聯社同日報道，戴兵畢業於安徽師範大學，於1995年展開外交官生涯，之後先後在中國駐南非大使館、駐新加坡大使館、外交部北美大洋洲司等單位工作，2017年擔任中國外交部非洲司司長，2020年出任中國常駐聯合國副代表。