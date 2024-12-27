也門胡塞武裝：用高超音速導彈襲擊以色列本古里安機場

法媒報道，胡塞武裝組織星期五（12月27日）發聲明說，向以色列特拉維夫市附近的本古里安國際機場（Ben Gurion Airport）發射一枚導彈，並向特拉維夫和阿拉伯海的一艘船隻發射無人機。聲明稱，以色列的侵略只會增強也門支持巴勒斯坦人民的決心。



新華社同日早些時候引述胡塞武裝控制的媒體報道，胡塞武裝用高超音速導彈襲擊本古里安國際機場，還襲擊一艘前往以色列的船隻。

以色列星期四（26日）空襲胡塞武裝組織在也門的多個目標，包括首都薩那（Sanaa）的國際機場。世界衛生組織總幹事譚德塞當時就在機場，正準備登上聯合國飛機，他過後表明，聯合國機組人員中有一人受傷。

胡塞武裝控制的馬西拉電視台（Al Masirah TV）報道，以色列星期四的空襲造成至少六人死亡、多人受傷，傷員中包括一架聯合國飛機的副機長。

圖為2024年5月3日，也門首都薩那，胡塞武裝士兵在聲援加沙巴勒斯坦人的集會現場巡邏。（Reuters）

世衛組織（WHO）發言人星期五說，在薩那機場空襲中受傷的聯合國機組人員傷勢嚴重，但目前正在醫院康復。這名受傷男子為聯合國人道主義航空服務處工作。譚德塞則在也門就釋放被拘留的聯合國工作人員進行談判，並評估也門人道主義局勢，在飛機能夠起飛之前，他會繼續在也門工作。

發言人補充稱，聯合國飛機可能於星期五起飛，但眼下還未做出決定。

胡塞武裝組織得到伊朗的支持，以色列發動襲擊的前一天，胡塞武裝聲稱向以色列發射一枚導彈和兩架無人機。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在一則視頻聲明中警告胡塞武裝，以色列將繼續戰鬥，直到完成任務，「我們決心從伊朗邪惡軸心中，切斷這一恐怖主義分支」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

