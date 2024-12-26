以色列人質家屬趁節日活動集會　促政府盡快達成停火及人質協議

以色列有被巴勒斯坦武裝組織哈馬斯挾持的人質家屬和支持者，趁着猶太教光明節慶祝活動集會，促請政府盡快達成停火及人質協議。有人質家屬表示：「達成協議的條件從來沒有這麼好，以色列的威懾力處於歷史最高水平。這是一個歷史性的機會。我們不要錯過它。」



一連8日的光明節於12月25日展開，有人質家屬和支持者於特拉維夫靜坐抗議，出席集會的大多數人身穿白色衣服。有集會人士指，他們的靜默是有力的呼聲，敦促各方達成協議，讓人質安全回家。

有示威者說：「我們許多人的生活無法前進，因為我們的親人還在那裹。在這麼多天之後，在看不到盡頭的情況下，每個人——活着的人、倒下的人和被謀殺的人——這是一個人道主義問題。」

2024年12月17日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）赴敘利亞緩衝區內的內戰略要地黑門山（Mount Hermon）視察及聽取軍事簡報。（FB@Government Press Office）

集會期間，當地警方稱集會受到安全威脅，要求參加者離開，轉移至另一個地點繼續。警方其後拘捕一名可疑人士；另外，首都耶路撒冷亦有類似的人質家屬集會，祈求人質盡快獲釋。

日前，總理內塔尼亞胡（ Benjamin Netanyahu ）曾表示停火談判已有進展，惟未知還需要談判多久。