以軍襲也門　譚德塞及受傷同僚撤至約旦　籲停襲平民及人道主義者

以色列12月26日大規模空襲也門，包括首都薩那（Sanaa）的國際機場以及3個港口，世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）當日在機場遭空襲也在現場。譚德塞27日表示，他們已成功撤走早前在也門機場遇襲時受傷的聯合國職員，團隊目前身處約旦。



路透社27日報道，WHO當日表示，在以色列26日空襲也門機場時受傷的聯合國職員傷勢嚴重，他在撤離前已接受外科手術，目前已撤至約旦接受進一步治療。

譚德塞同日在社交媒體X上發文強調，各地必須停止對平民及人道主義者的襲擊。他同時上傳一張在飛機上拍攝的照片，路透社稱在譚德塞對面的似乎就是受傷的聯合國工作人員。

以色列26日發動空襲後，譚德塞當日在社交媒體稱他們準備登機時，機場遭到轟炸，飛機上的一名機組人員受傷。

他當時在聲明提到，距離自己不遠的候機室，以及機場控制塔和跑道在空襲中受損，因此要等機場設施維修好才可以離開。