胡塞武裝宣稱擊落美軍F18戰機　內塔尼亞胡強調夥美繼續反制

也門胡塞武裝（Houthis）12月22日宣布，該組織對一艘美國航空母艦發動了大規模攻擊，並擊落一架F/A-18大黃蜂戰機。但美軍中央司令部發聲明稱，一架從航空母艦（USS Harry S.Truman）起飛的美軍F/A-18戰機，當天在紅海上是被美軍巡洋艦蓋茨堡號（USS Gettysburg）錯誤擊落，機上2人彈射逃生。



圖為2024年12月16日，美國海軍導彈巡洋艦蓋茨堡號（USS Gettysburg）在紅海海域航行。（U.S. Navy/Handout via REUTERS）

胡塞武裝發言人薩雷亞（Yehia Sareea）稱，當日對位於紅海的杜魯門號發射了8枚巡航導彈和17架攻擊無人機，對敵方造成重大干擾，並「迫使敵機從也門領空撤退」。

薩雷亞稱，該組織在此次行動中擊落了一架美國F/A-18戰鬥機，「當時它試圖攔截我們的導彈和無人機」。不過，此說法與美軍中央司令部不符。

圖為2024年11月18日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在國會全體會議上討論人質問題。（Reuters）

另外，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）同日表示，以色列將與美國一起採取行動，繼續打擊胡塞武裝。他指出，胡塞武裝威脅全球航運和國際秩序，並呼籲以色列民眾要堅定。