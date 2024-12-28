紐約地鐵乘客遭縱火亡　疑犯被控謀殺最高判囚終身　下月出庭應訊

美國紐約地鐵12月22日發生縱火案，一名男子涉在列車上用打火機點燃一名女乘客的衣服，導致她燒死。檢察官27日宣布，大陪審團當日決定以1項一級謀殺、3項二級謀殺及1項縱火罪起訴疑犯。他將於1月7日出庭應訊，屆時起訴書將交代控罪詳細內容。



路透庭27日報道，布魯克林地區（Brooklyn）檢察官埃里克崗薩雷斯（Eric Gonzalez）表示，他認為本案的證據絕對足以將疑犯定罪，讓其為自己卑鄙的行為負上責任。他說，疑犯面臨的最高刑罰是終身監禁，不准假釋。

紐約警方此前稱，事發於當地時間22日上午7點30分左右，疑犯當時在車廂上接近熟睡中的受害者，故意用打火機點燃她的衣服。警方表示攻擊發生前兩人沒有任何互動，因此警方不認為2人互相認識。

圖為2024年12月22日，紐約警方發布多張閉口電視圖像通緝一名男子，該男子涉在列車用打火機點燃一名女乘客的衣服，導致她燒死。圖為路透社整合的疑犯圖像。（Reuters）

美國土安全部表示，疑犯是非法入境的危地馬拉公民，住在布魯克林一個收容無家可歸者的中心。因此政府在完成訴訟程序後，最終將對他提起驅逐程序。