特朗普：美國最高法院應暫停TikTok「不賣就禁」法案

美國候任總統特朗普（ Donald Trump，又譯川普）12月27日表示，最高法院應暫停實施TikTok的「不賣就禁」法規，認為應該待自己上台後有時間透過政治方式解決爭議。



美國國會以國家安全為由，通過「不賣就禁」法案並獲現任總統拜登（Joe Biden）簽署。該法規要求，TikTok需限期在明年1月19日，亦即特朗普就職前一天與中國母公司字節跳動（ByteDance）分拆，否則面臨在全美遭到禁制。

字節跳動已就有關法規入稟美國最高法院，案件將於1月10日開始進行辯論。

2020年10月6日，圖為一個3D列印的TikTok標誌出現在美國國旗前。（Reuters）

特朗普日前在亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）出席保守派年度活動AmericaFest時稱，TikTok為他帶來了一張圖表，顯示他在競選期間的創紀錄瀏覽量。他認為，數字看起來非常漂亮，因此認為值得把TikTok保留一段時間。

他亦於16日與TikTok行政總裁周受資會面，並在同日表示，由於他的競選活動在TikTok取得成功，令他對TikTok「情有獨鍾」。

特朗普曾在2020年首個任期時嘗試封殺TikTok，但近年立場明顯改變，多次表明反對TikTok退出美國市場。