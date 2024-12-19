美最高法院將審理Tiktok「不賣就禁」法案　擬下月10日舉行聆訊

TikTok於12月16日入稟美國最高法院，尋求阻止「不賣就禁」法規執行。該法規定它須在1月19日前與中國母公司字節跳動（ByteDance）分拆，否則面臨在美國全面被禁制。最高法院18日決定審理法案，並計劃在1月10日舉行聆訊進行辯論。



美國《紐約時報》18日報道，法院雖未有頒布臨時禁制令，暫緩實施針對TikTok的禁令，但法院決定加速審理，並計劃在1月10日聽取有關法律是否違反第一修正案的辯論，料能夠在1月19日法案正式生效前作出裁決。

在這張攝於2023年1月25日的插圖中，可以透過碎裂的玻璃看見社交媒體平台TikTok的標誌。（Reuters）

美國參眾兩院以國家安全考慮，於4月通過「不賣就禁」法案，隨後獲總統拜登（Joe Biden）簽署生效。

其後，華盛頓的哥倫比亞特區巡迴上訴法院於6日駁回TikTok用戶提出的論據，否定禁令侵犯了美國憲法第一修正案的言論自由權。華盛頓特區巡迴法院則於13日裁定，駁回暫緩執法要求。

2020年10月6日，圖為一個3D列印的TikTok標誌出現在美國國旗前。（Reuters）

TikTok和字節跳動16日向最高法院提出緊急請求，要求頒布暫緩令，同時也對下級法院的裁決提出上訴。