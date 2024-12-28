諾貝爾獎得主「AI教父」警告：人工智能未來30年或滅絕人類

英國媒體報道，被譽為「人工智能教父」，2024年諾貝爾物理學獎得主欣頓（Geoffrey Hinton）警告，隨着這項科技的快速發展，人工智能在未來30年滅絕人類社會的可能性為10%-20%。



英國《衛報》12月27日報道，由於人工智能的發展速度比預期要快得多，欣頓提高了這項科技在未來30年滅絕人類的可能性。過往他對這個可能性的預測為10%。

當被問到為何會上調這個機率，欣頓指人類過往從未應對過比我們更聰明的事物。

2024年12月8日，瑞典斯德哥爾摩大學大禮堂，2024年諾貝爾物理學獎得主欣頓（Geoffrey Hinton）發表其諾貝爾得獎演說。（Reuters）

欣頓補充道：「試想一下，你有見過較聰明物種讓較愚鈍物種控制的情況嗎？例子非常少。我唯一能夠想到的例子就是，嬰兒「控制」他的母親；人類成長的過程需要花費大量精力，因此嬰兒才能夠控制其母親。

擁有多倫多大學榮譽教授頭銜的欣頓表示，與強大的人工智能系統相比，人類就像嬰兒一樣。他指出：「我喜歡這樣想，想像一下你和一個三歲的孩子。我們（在AI面前）就像那位三歲的孩子一樣。」

人工智能可以廣泛被定義為，能夠執行一般需要人類智慧的工作的電腦系統。

「人工智能教父」電腦科學家欣頓（Geoffrey Hinton）已離任Google，聲稱「後悔自己的畢生志業」。（Reuters）

據報道，欣頓去年辭去其在谷歌（Google）的職務，以便能夠更公開地談論開發人工智能所帶來的潛在風險。

欣頓十分擔心「壞人」會利用這項科技去傷害他人。人工智能安全專家普遍擔心的一個主要問題是，當成功開發人工通用智能或比人類更聰明的系統，可能會導致該科技逃避人類的控制，對人類的生存產生威脅。

他補充道：「我們現在所處的情況是，該領域的大多數專家都認為，在未來的20年內，我們將會開發出比人類更聰明的人工智能。這是一個非常可怕的想法。」

2024年12月10日，本年度諾貝爾物理學獎得主欣頓（Geoffrey Hinton）在瑞典斯德哥爾摩市政廳舉行的諾貝爾奬晚宴（Nobel Banquet）上發表演講。（Reuters）

欣頓警告，人工智能發展速度非常快，比他預想的要快得多，並呼籲政府對這項技術進行監管。

他指出：「我擔心那隻無形之手（invisible hand）無法保護我們的安全。因此，僅僅依靠不斷追逐利潤的大企業去開發這項科技並不安全，唯一能迫使這些大企業對安全進行更多研究的就是政府監管。」

報道指，欣頓是三位因其研發工作而獲得圖靈獎（ACM AM Turing award，相當於電腦科學領域的諾貝爾獎）的「人工智慧教父」之一。