77名諾貝爾獎得主聯署　反對小羅伯特甘迺迪任美國衛生部長

77名諾貝爾獎得主12月9日發表聯署信，反對美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）提名小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）出任衛生與公共服務部（DHHS）部長，指他沒有醫學背景，並反對許多保護健康的疫苗。



信件由77位諾貝爾獎醫學、化學、物理和經濟學獎得主署名，他們呼籲參議院別通過小羅伯特甘迺迪的提名。

信中說：「鑑於他的紀錄，由小羅伯特甘迺迪先生執掌DHHS，是把民眾的健康置於危境，及將美國在健康科學的全球領先地位削弱——不管是公共還是商業上的。」

2024年11月1日，小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）在美國威斯康星州密爾沃基出席支持共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）的競選活動。（Reuters）

簽名者包括2023年諾貝爾醫學獎得主之一韋斯曼（Drew Weissman）。他因研發mRNA疫苗而獲獎，為對抗COVID-19（新冠病毒）作出重大突破。

France24報道，小羅伯特甘迺迪並無醫學背景，多年來一直在宣揚將疫苗和自閉症聯繫起來的陰謀論。最近還傳播有關新冠疫苗的錯誤訊息。

共和黨總統候選人、美國前總統特朗普於2024年8月23日在美國亞利桑那州舉行的集會上與前獨立總統候選人小羅伯特甘迺迪握手。

信中提道： 「除了缺乏相關經驗之外，甘迺迪先生一直反對許多保護健康和挽救生命的疫苗，例如預防麻疹和脊髓灰質炎（俗稱小兒麻痺症）的疫苗。」

小羅伯特甘迺迪是前司法部長與參議員羅伯特甘迺迪 （Robert F. Kennedy）之子，也是已故前總統甘迺迪（John F. Kennedy）的侄子。他曾參加2024年美國大選，競選期間轉為支持特朗普。