77名諾貝爾獎得主聯署 反對小羅伯特甘迺迪任美國衛生部長
撰文：莊勁菲
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77名諾貝爾獎得主12月9日發表聯署信，反對美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）提名小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）出任衛生與公共服務部（DHHS）部長，指他沒有醫學背景，並反對許多保護健康的疫苗。
信件由77位諾貝爾獎醫學、化學、物理和經濟學獎得主署名，他們呼籲參議院別通過小羅伯特甘迺迪的提名。
信中說：「鑑於他的紀錄，由小羅伯特甘迺迪先生執掌DHHS，是把民眾的健康置於危境，及將美國在健康科學的全球領先地位削弱——不管是公共還是商業上的。」
簽名者包括2023年諾貝爾醫學獎得主之一韋斯曼（Drew Weissman）。他因研發mRNA疫苗而獲獎，為對抗COVID-19（新冠病毒）作出重大突破。
France24報道，小羅伯特甘迺迪並無醫學背景，多年來一直在宣揚將疫苗和自閉症聯繫起來的陰謀論。最近還傳播有關新冠疫苗的錯誤訊息。
信中提道： 「除了缺乏相關經驗之外，甘迺迪先生一直反對許多保護健康和挽救生命的疫苗，例如預防麻疹和脊髓灰質炎（俗稱小兒麻痺症）的疫苗。」
小羅伯特甘迺迪是前司法部長與參議員羅伯特甘迺迪 （Robert F. Kennedy）之子，也是已故前總統甘迺迪（John F. Kennedy）的侄子。他曾參加2024年美國大選，競選期間轉為支持特朗普。
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