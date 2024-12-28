日本食品「加價潮」：今年漲價17%　明年首季升幅料更高

在百物騰貴的日子，日本也不例外。近日有一項調查顯示，日本今年有超過萬種食品加價，平均加幅達17%，而明年的漲幅預料會更高。



綜合日本媒體報道，日本最大民間調查公司「帝國數據庫」（帝国データバンク）調查195間主要食品生產商的數據顯示，今年全年加價食品數目有12,520種，平均加幅17％，數字高於2023年的15％。

2024年12月26日，日本最大民間調查公司「帝國數據庫」（帝国データバンク）公布一項調查指，日本今年有超過萬種食品加價，平均加幅達17%，而明年首季的漲幅預料會更高，達到18%。（帝國數據庫官網）

同一調查預計明年1至4月，每月都有超過1000種食品可能加價，共有多達6121種食品會變貴，平均加幅18％。

據調查指，加價食品類別以製作便當的冷凍食品和罐頭等「加工食品」最多，共2121項占約3成，其次是罐裝啤酒和咖啡等「酒類、飲料」項目，多達1834種。排第三的是「麵包類」1227種，其餘類別是「零食類」（449種）、「調味料」（383種）及「乳製品」（88種）等。

2024年12月26日，日本最大民間調查公司「帝國數據庫」（帝国データバンク）公布一項調查指，日本今年有超過萬種食品加價，平均加幅達17%，而明年第一季的漲幅預料會更高，達到18%。圖為2025年首季，日本醞釀加價食品分類。（帝國數據庫官網）

2023年1月20日，日本東京一間超市，一名購物者在鏡面玻璃上查看食品。（Reuters）

調查指，加價的主要原因是原材料價格上升，而相比於今年，因為物流費與人工而加價的情況也有所增加。預計明年「加價潮」會維持一段時間。