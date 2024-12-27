日本機場退稅新規8改動確定　2026年「這天」上路　同步廢除2規定

日本政府周五（27日）公布2025年度最新稅制改正大綱，其中包括外國遊客在機場退稅的新規定會在2026年11月1日開始實施。根據新規，同日在同一店鋪購物金額不得超過50萬日圓的上限，以及對消耗品的特殊包裝予以廢除。



根據政府閣議，大量免稅購物品沒有被帶出境，而是轉售國內的案件屢見不鮮，另外，對於出境時沒有攜帶免稅購買物品的旅客，日方也要徵收稅款，原本的規定導致某些符合資格的人未有繳交稅款。

政府閣議的稅制改革說明指，為杜絕相關情況，解決免稅店工作量的問題，提高外國遊客辦理消費稅免稅手續的便利性，需要對有關系統進行根本性的審查和改革。

【延伸閱讀】到日本血拼時要留心 刷這類卡隨時不能退稅 網民認同：抓很嚴

+ 12

新規上路後，免稅店出售免稅商品時，外國遊客將需要先支付稅金，直至遊客離境，如果確認有關商品在購買後90天內會被帶出境，相當於消費稅的金額將退還給旅客 。

與以往不同，依據新規，未來將取消普通商品和消耗品之間的分類，遊客購買商品時，商品也不需要被特殊包裝。金條等不符合免稅銷售條件。

【延伸閱讀】日本名古屋「出絕招」阻人扶手電梯行走 網民紛讚好：粗暴但有用（點圖放大瀏覽）：

+ 28

根據日本軟件公司smartdetax整理，新規有8點改動，包括：

1.自購買日起90天內未有帶出境的商品，不獲免稅。

2.遊客在商鋪購物時需先支付稅金，經海關批准後，免稅店才能把消費稅退還給消費者。

3.取消普通商品和消耗品之間的分類

4.取消消耗品購買金額50萬日圓的上限

5.取消消耗品特殊包裝

6.對於價值100萬日圓（約5萬港元）以上的商品，應在免稅資料中加入能夠辨識該商品的資訊，例如序號等。

7.遊客在購物時必須出示護照。（目前僅持獲准入境日本的船舶觀光上陸許可證也可以免稅）

8.取消對免稅店的分類。（目前免稅店分一般型和手續委託型）

閱讀更多：日本廁所驚見「貼心」中文標語 研究生：躺着也中槍