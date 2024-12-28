日本LAWSON產冰袋疑混入「玻璃碎片」　緊急召回過千包

日本媒體報道，連鎖便利店LAWSON12月26日發聲明指，因為在生產過程中可能有玻璃碎片混入，宣布緊急召回超過1300包在東京都、埼玉縣及山梨縣部份門市出售的冰袋。



日本放送協會（NHK）引述LAWSON的聲明報道，本次回收的範圍是25日凌晨0時至26日下午4時，在東京都、埼玉縣及山梨縣128間門市銷售的1320包「1.1公斤Lawson冰袋」產品。

日本Lawson羅森便利店（andrew-leu/unsplash）

LAWSON表示，負責生產冰袋的工廠25日通知，生產線上的殺菌燈玻璃燈罩疑似出現破裂的情況，因此在生產過程中可能混入玻璃碎片，有關分店已立即將相關商品全面下架。

據報道，LAWSON已將所有相關商品從貨架上撤回，到現時為止，LAWSON並未接獲任何與事件相關的健康問題投訴，呼籲顧客切勿進食該產品，並可攜帶商品至任何一間門市辦理退貨和退款手續。

日本媒體報道，連鎖便利店LAWSON12月26日發聲明指，因為在生產過程中可能有玻璃碎片混入，宣布緊急召回超過1300包在東京都、埼玉縣及山梨縣部份門市出售的冰袋。（網上圖片）

LAWSON表示：「對給顧客帶來的不便，我們深表歉意。我們將努力防止類似事件再次發生，並貫徹實施嚴格的品質控制。」