烏克蘭突襲奪取俄羅斯領土　美國評估：幾個月內將被迫放棄

美國官員評估，烏克蘭軍隊今年早些時候突襲俄羅斯庫爾斯克所奪取的領土，約一半已被俄軍奪回，剩餘領土也可能在幾個月內失去，這恐將使基輔喪失重要的談判籌碼。



彭博社報道，烏克蘭軍方本已因兵力短缺而疲於應對，在美國和其他盟國未來供應不確定的情況下，還得抵禦俄軍在東部的進攻。

在庫爾斯克，烏克蘭軍隊還得應對增援俄羅斯軍隊的約1萬多名朝鮮士兵。

美國官員說，現在莫斯科採取更協調一致的行動，預計俄軍最快1月就能把烏軍逐出庫爾斯克。烏軍頂多只能守到春季，過後他們將被迫撤退，否則就有被圍困的危險。

由於事關機密評估，這名美國官員要求不具名。

這個時間點關係重大，因為烏克蘭官員曾表示希望利用在庫爾斯克佔領的領土作為停火談判的籌碼。將在2025年1月20日就職的美國候任總統特朗普希望俄烏戰爭迅速結束。

鑑於烏克蘭和俄羅斯要求的複雜度，雙方可能需要數月時間才能達成停火協議。

本文獲《聯合早報》授權轉載

