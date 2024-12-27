普京：必要時或再以榛樹導彈反擊烏克蘭　不反對斯洛伐克主辦談判

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）12月26日表示，針對烏克蘭襲擊俄羅斯領土行為，俄方必要時會再次使用「榛樹」（俄語：Oreshnik）導彈還擊。另一方面，他強調俄方正努力結束與烏克蘭的衝突，且不反對斯洛伐克擔任談判東道主的建議。



路透社26日報道，普京當日出席歐亞經濟聯盟最高理事會會議後透露，他22日在克里姆林宮與斯洛伐克總理菲佐（Robert Fico）會晤期間，對方曾提出該國有意主辦俄羅斯與烏克蘭之間的停火談判。

2024年12月22日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在莫斯科與斯洛伐克總理菲佐（Robert Fico）會晤時握手。（Reuters）

對此，普京表示：「我們不反對（斯洛伐克任談判東道主）。既然斯洛伐克採​​取中立的立場，俄方為什麼要反對呢？」

報道稱，斯洛伐克被視為對支持烏克蘭持懷疑態度並支持與俄羅斯談判的歐盟成員國之一，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）曾多次批評菲佐對俄羅斯持友好態度。

2024年12月26日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在列寧格勒州（Leningrad）出席歐亞經濟聯盟最高理事會會議後，在記者會上發表講話。（Reuters）

普京同日強調，俄羅斯有必要時，可以再次使用「榛樹」（俄語：Oreshnik）襲擊烏克蘭，但並不急於這樣做，並提到如有必要，甚至可以使用威力更強大的中程武器。