斯洛伐克總理：若烏克蘭停止天然氣過境運輸　或切斷對烏電力供應

英國媒體報道，斯洛伐克總理菲佐（Robert Fico）表示，假如烏克蘭明年1月1日起停止俄羅斯天然氣的過境運輸，斯洛伐克可能會暫停向烏克蘭供應電力。



路透社12月27日報道，菲佐在Facebook發布影片指，烏克蘭停止俄羅斯天然氣過境運輸，可能在未來兩年（2025-2026）為歐盟造成1200億歐元（約9714億港元）的經濟損失，而斯洛伐克每年將損失5億歐元（約40億港元）的過境服務費。

斯洛伐克總理菲佐發布影片，談及烏克蘭停止俄羅斯天然氣過境運輸對歐盟和斯洛伐克的影響：

菲佐表示，在1月1日之後，我們將評估局勢以及對烏克蘭採取反制措施的可能性。如果有必要，我們將停止向烏克蘭提供電力供應，或採取其他措施。

俄羅斯天然氣過境烏克蘭輸往歐洲的協議將於12月31日到期。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）日前已表示，不再延長與俄方的相關協議，引發部份歐盟成員國對於能源供應的擔憂。

2024年12月22日，斯洛伐克總理菲佐（Robert Fico）在俄羅斯莫斯科與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，不在圖中）舉行會晤。（Reuters）

據報道，今年截止11月，斯洛伐克向烏克蘭提供240萬兆瓦時（megwatthours）電力，年增152%。