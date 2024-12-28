韓國檢察官報告：尹錫悅3月與軍官討論戒嚴　授權軍隊開槍

韓國檢察廳周六（28日）向媒體公開對前國防部長前國防部長金龍顯的起訴書摘要，披露總統尹錫悅在實施緊急戒嚴令當晚，曾授權軍隊開槍，更在今年3月就曾探討戒嚴事宜。



戒嚴當晚（12月3日），韓國國會議員12月3日晚至第二天凌晨在戒嚴發布後趕到國會、推翻戒嚴，惟武裝嚴密的官兵迅速到場阻止。起訴書引述尹錫悅對首都防衛司令官李鎮雨說過的話，表示軍隊可以在必要時開槍進入國會：「你們還沒進去嗎？你們在幹什麼？破門而入，把他們拖出來，哪怕得開槍。」

韓國爆出戒嚴風波後，民眾連日示威要求尹錫悅下台，圖為2024年12月8日在首爾的集會場面（Reuters）

在國會以190比0否決戒嚴令後，尹錫悅又對李鎮雨指：「即使被撤回，我也可以宣布第二次或第三次戒嚴，所以繼續努力吧。」

起訴書還指，有證據顯示尹錫悅早在3月就與軍方高層討論過宣布戒嚴令事宜。起訴書還指，有證據顯示尹錫悅早在3月就與軍方高層討論過宣布戒嚴令事宜。

尹錫悅的一名律師駁斥起訴書內容，稱其「敘事片面，既不符合客觀事實，也不符合常理」。