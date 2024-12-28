以色列空襲也門首都機場　譚德塞親述經歷：轟炸地方僅距我幾米遠

為打擊與胡塞武裝（Houthis）相關的目標，以色列軍方大規模空襲也門，包括首都薩那（Sanaa）的國際機場。世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）當時正身處機場，他周五（27日）憶述自己這段經歷，稱轟炸地方僅距離他幾米遠。



譚德塞告訴路透社，撼動建築物的爆炸聲音如此震耳欲聾，以至於一天後他的耳朵仍在響個不停。

他表示，自己很快就明顯地意識到機場受襲擊，民眾在約4次爆炸後「慌亂地奔跑」，其中一次「令人驚慌地」近在身旁，他當時正坐在候機廳附近。

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）2023年12月15日在瑞士日內瓦出席聯合國會議。（Reuters）

譚德塞告訴路透社說：「我當時並不確定自己是否能倖存，因為那麼近，離我們僅幾米遠，稍有偏差就可能直接命中。」

他還說，接下來約一個小時，譚德塞和同事被困在機場，他認為當時有無人機飛過頭頂，自己和同事們還在碎片中看到導彈碎片。

譚德塞說：「那裏完全沒有掩護。什麼也沒有。所以你只能暴露在外，等待着任何事情發生。」