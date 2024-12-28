抱怨當日本首相比閣僚辛苦好幾倍　石破茂演講感慨「悲從中來」

撰文：藺思含
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日本首相石破茂周五（27日）於日本國際事務研究所（JIIA）發表演講，期間就自己的工作向觀眾大發牢騷，再三提及首相工作之艱難，感慨首相不僅「比普通的閣僚要辛苦好幾倍」，還四處不討好，令自己「悲從中來」。

共同網報道，石破茂當日在演講中抱怨：「（做首相）比普通的閣僚要辛苦好幾倍。看看報紙，也是無人稱讚，瀏覽網絡，真是悲從中來。睡眠時間也幾乎沒有。」他向觀眾自我介紹時還調侃：「我還是不習慣，但我就是首相石破茂」，再次引起台下觀眾哄堂大笑。

石破茂說，作為少數派的執政黨，「如果不製造輿論，而是把反對黨同意政府的預算提案和法案視為理所當然，我們無法管理國家。」

2024年12月24日，日本首相石破茂在東京首相辦公室舉行記者會時發表講話。（Reuters）

石破茂雖然從政30餘年，曾在內閣中擔任防衛大臣、農林水產大臣等重要職務，經驗豐富，但他在自民黨內一直是非主流人物。上任後，自民黨在國會失去多數席位，令石破茂如履薄冰。

日媒時事通訊社（Jiji）報道，12月28日他在出席《讀賣電視》節目時又再倒苦水，談及首相要顧及方方面面的工作，稱：「所以無論從數量還是質量上來說，都比我迄今為止所擔當的大臣難上五倍或十倍。」

他表示：「當我擔任內閣部長時，我盡力做好內閣部長的工作，但時機一到，我可以去問首相：『首相，我該怎麼做？ 我可以去找首相，向他請教。 我會為他列出大約三個選項，然後說：「好吧，請您做出決定，首相」，他補充說：「這次沒有這樣的合作夥伴，所以最後決定將由我來做。」

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