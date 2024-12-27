不怕鬧鬼傳聞　石破茂將入住日本首相官邸：我看小鬼Q太郎長大

日本首相石破茂周五（27日）表示，自己希望盡快搬進首相官邸，其檢查和修繕工作都已完成。對於官邸曾傳出鬧鬼事件，石破茂稱，由於自己看小鬼Q太郎，所以並不感到害怕。



石破茂在首相官邸對記者稱：「我們這一代是看（漫畫）『小鬼Q太郎』長大的，所以不怎麼害怕。」

他強調：「真看到鬼的話，我或許會害怕，但並不在意這件事。」

時事通信社引述信息稱，石破茂計劃年初搬入首相官邸。

2024年12月24日，日本首相石破茂在東京首相辦公室舉行記者會時發表講話。（Reuters）

首相官邸1932年曾發生「五一五事件」，時任首相犬養毅遭闖入的年輕軍官刺殺身亡；1936年發生「二二六事件」，又有年輕軍人闖入，企圖刺殺時任首相岡田啟介，岡田在危難中逃過一劫，但妹夫不幸身亡。

這些事件讓首相官邸出現鬧鬼傳聞，住在裏面的人曾反應「很冷」和「空間太大，讓人難以冷靜」。

包括小泉純一郎、福田康夫、麻生太郎、鳩山由紀夫、菅直人及野田佳彥在內歷任首相，都曾在任內入住公邸，但安倍晉三第2任期與菅義偉執政期間，近9年時間都未入住，直到岸田文雄2021年12月搬進官邸。