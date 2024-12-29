俄羅斯：摩爾多瓦拒償還債務　1月1月起暫停供應天然氣

俄羅斯能源巨頭俄羅斯天然氣公司（Gazprom，俄氣）說，由於摩爾多瓦（Moldova）未償還債務，俄氣將從2025年1月1日起暫停對摩爾多瓦供應天然氣。



路透社報道，俄羅斯天然氣工業股份公司星期六（12月28）宣布這一消息。公司表明，保留採取任何行動的權利，包括終止與摩爾多瓦的供應合同。

另據新華社引述俄氣當天在社交媒體發佈的聲明報道，摩爾多瓦拒絕償還拖欠債務，俄氣已向摩爾多瓦天然氣公司發出通知，指出後者經常不按現行合同履行付款義務，嚴重違反合同條款。

聲明說，根據合同條款和俄法律適用規定，自莫斯科時間2025年1月1日8時起，俄氣對摩天然氣供應「限制到每日零立方米」，直至另行書面通知。

圖為2008年12月5日，一名俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）工人在蘇賈（Sudzha）的天然輸送管道旁走過。（Reuters）

俄羅斯每年向摩爾多瓦供應約20億立方米天然氣，通過烏克蘭管道輸送到摩爾多瓦的分離主義德涅斯特河沿岸地區（Transdniestria），用於發電，再出售給摩爾多瓦政府控制的地區。

摩爾多瓦總理雷切安（Dorin Recean）譴責俄氣的這項決定。「這一決定再次證實，克里姆林宮打算在隆冬時節，讓德涅斯特河沿岸地區之外的居民失去照明和供暖。」

塔斯社報道稱，雷切安表明，摩政府將就此事研究通過訴諸國際仲裁等法律手段維護自身利益。

自1991年蘇聯解體以來，摩爾多瓦一直在親西方和親俄羅斯之間交替。（Reuters）

根據俄羅斯的計算，摩爾多瓦的債務為7.09億美元。摩爾多瓦則稱，摩國債務為860萬美元。

德涅斯特河沿岸地區當局通知企業，從12月28日開始，將停止向非關鍵商業實體供應天然氣，但家庭用氣、供暖和熱水供應將照常進行，直到1月1日。

雷切安則說，摩爾多瓦已實現天然氣供應來源多元化，以減少對單一供應商的依賴。「我國已準備好應對克里姆林宮決定後出現的任何情況。」

烏克蘭早前表明，不會延長與俄氣的天然氣過境合同，這意味着協議將於年底到期。摩爾多瓦近來一直在為長期停電做準備。

摩爾多瓦和德涅斯特河沿岸地區都宣布進入緊急狀態，以應對天然氣供應中斷的威脅。摩爾多瓦星期五（27日）說，將從1月1日起減少電力出口，並採取措施將消費量至少減少三分之一。

本文獲《聯合早報》授權轉載

