斯洛伐克總理訪莫斯科晤普京　討論俄天然氣取道烏克蘭問題

斯洛伐克總理菲佐（Robert Fico）12月22日到訪莫斯科，於克里姆林宮與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會面，為俄羅斯自 2022 年 2 月全面入侵烏克蘭，以來第二位與普京會面的歐盟國家領導人，對上一次為匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）7月訪俄。



圖為2024年12月22日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在莫斯科與斯洛伐克總理菲佐（Robert Fico）會面。 （Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS）

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitriy Peskov）表示，菲科抵達俄羅斯進行「工作訪問」，22日晚上與普京進行了一對一的會面。佩斯科夫表示，菲佐的訪問在幾天前敲定，兩人討論了多項國際問題，當中包括俄羅斯天然氣取道烏克蘭問題。

圖為2024年12月19日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）出席在比利時布魯塞爾舉行的歐盟領導人峰會。 （REUTERS）

不滿澤連斯基停止俄天然氣過境

此前，菲科對烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）的不滿升級，原因是澤連斯基決定在2024年底後，完全停止俄羅斯天然氣通過烏克蘭領土的運輸。

菲科日前出席歐盟會議後曾稱，如果有人要為天然氣被阻止運輸到斯洛伐克、導致歐洲境內天然氣價格上漲，以及為歐盟巨大的經濟損失負責，那就是澤連斯基。他補充道，「斯洛伐克永遠不會批准烏克蘭加入北約（NATO）。」