斯洛伐克總理訪莫斯科晤普京 討論俄天然氣取道烏克蘭問題
撰文：蕭通
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斯洛伐克總理菲佐（Robert Fico）12月22日到訪莫斯科，於克里姆林宮與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會面，為俄羅斯自 2022 年 2 月全面入侵烏克蘭，以來第二位與普京會面的歐盟國家領導人，對上一次為匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）7月訪俄。
克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitriy Peskov）表示，菲科抵達俄羅斯進行「工作訪問」，22日晚上與普京進行了一對一的會面。佩斯科夫表示，菲佐的訪問在幾天前敲定，兩人討論了多項國際問題，當中包括俄羅斯天然氣取道烏克蘭問題。
不滿澤連斯基停止俄天然氣過境
此前，菲科對烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）的不滿升級，原因是澤連斯基決定在2024年底後，完全停止俄羅斯天然氣通過烏克蘭領土的運輸。
菲科日前出席歐盟會議後曾稱，如果有人要為天然氣被阻止運輸到斯洛伐克、導致歐洲境內天然氣價格上漲，以及為歐盟巨大的經濟損失負責，那就是澤連斯基。他補充道，「斯洛伐克永遠不會批准烏克蘭加入北約（NATO）。」
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