濟州航空務安墜毀料179死　韓媒：恐成韓國境內最嚴重民航空難

韓國濟州航空（Jeju Air）一架載有181人、由曼谷前往全羅南道務安（무안，Muan）機場的航班，在降落時撞向跑道旁的防護牆後爆炸。消防部門救出2名生還者，但料機上其餘179人罹難。倘最終遇難人數得到證實，將成韓國民航史上首個涉及廉價航空的最嚴重空難，也是發生在韓國境內的最嚴重民航空難。



韓國《中央日報》報道，韓國有官方記錄以來的最早航空事故可追溯到上世紀80年代，首宗有紀錄的民航大型事故發生於1980年11月，大韓航空的一架客機在金浦機場降落時起火，致15死4傷。

濟州航空客機12月29日在韓國務安機場墜毀，救援人員到場搜索。（Reuters）

濟州航空首宗致命事故

濟州航空是韓國主要廉航之一，今次空難是成立於2005年的這家公司史上第一宗致命事故。如果今次意外的死亡人數得到證實，還將成為韓國發生在國內最嚴重的民航空難。

在今次空難以前，出現傷亡人數最多的一次意外發生於1997年8月，當時大韓航空一架飛機在關島國際機場附近墜毀，造成228人死亡、26人重傷。