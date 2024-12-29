加拿大航空降落途中輪胎未展開　機身左側貼地滑行引擎噴火｜有片

加拿大航空（Air Canada）一架客機12月28日由聖約翰（St.John’s）飛抵哈利法克斯（Halifax）機場時發生意外。飛機在降落時因左側輪胎未能正確展開，令機身傾斜後沿人行道滑行。有乘客受到驚嚇，所幸未有釀成致命意外，乘客在飛機停穩後陸續離開機艙。



2024年12月28日，加拿大哈利法克斯機場，圖為乘客錄下飛機降落時驚險一刻，機身左側貼地滑行，引擎噴火。（X@GaboAir）

加拿大廣播公司（CBC）引述機上乘客Nikki Valentine，她錄下當時驚險一刻，描述機身向左傾斜約20度，機翼貼地滑行後傳來巨響，她還看到飛機左側起火，窗戶冒煙。

影片顯示飛機左側機翼貼地滑行伴有火光，左側引擎則不斷噴火與濃煙，機艙劇烈震動搖晃。

據加媒報道，這架客機型號為Dash 8。

今次航班由菲律賓航空旗下菲航快運（PAL Express）營運，發生在當晚9時30分左右，但航空公司暫未透露飛機型號與載客人數，Valentine則估計載有80人。

2024年12月28日，加拿大哈利法克斯機場，圖為加拿大航空一架飛機在降落時發生意外，機身左側貼地滑行。（X@GaboAir）

哈利法克斯機場在事發後一度因事故而全面關閉，但目前已重新開放部份跑道。

機場隨後發布聲明，受影響的乘客被疏散至一座機庫接受醫療檢查。