加拿大航空降落途中輪胎未展開 機身左側貼地滑行引擎噴火｜有片
撰文：官祿倡
出版：更新：
加拿大航空（Air Canada）一架客機12月28日由聖約翰（St.John’s）飛抵哈利法克斯（Halifax）機場時發生意外。飛機在降落時因左側輪胎未能正確展開，令機身傾斜後沿人行道滑行。有乘客受到驚嚇，所幸未有釀成致命意外，乘客在飛機停穩後陸續離開機艙。
加拿大廣播公司（CBC）引述機上乘客Nikki Valentine，她錄下當時驚險一刻，描述機身向左傾斜約20度，機翼貼地滑行後傳來巨響，她還看到飛機左側起火，窗戶冒煙。
影片顯示飛機左側機翼貼地滑行伴有火光，左側引擎則不斷噴火與濃煙，機艙劇烈震動搖晃。
據加媒報道，這架客機型號為Dash 8。
今次航班由菲律賓航空旗下菲航快運（PAL Express）營運，發生在當晚9時30分左右，但航空公司暫未透露飛機型號與載客人數，Valentine則估計載有80人。
哈利法克斯機場在事發後一度因事故而全面關閉，但目前已重新開放部份跑道。
機場隨後發布聲明，受影響的乘客被疏散至一座機庫接受醫療檢查。
濟州航空客機墜毀料179死2生還 韓國宣布全國哀悼7天｜持續更新濟州航空客機降落時墜毀 韓媒：乘客傳訊「我該講遺言嗎」後失聯濟州航空務安墜毀料179死 韓媒：恐成韓國境內最嚴重民航空難濟州航空韓國務安墜毀 遇難家屬悲痛 旅客憂事故嚴重不宜乘機