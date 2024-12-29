濟州航空179死空難：多個家庭年尾出遊遇死劫　最年幼乘客僅3歲

濟州航空（Jeju Air）一架載有181人、從泰國曼谷飛往韓國全羅南道務安（무안，Muan）的客機在抵達時發生意外，造成179人死亡，僅2名機組人員獲救，意味全數乘客罹難。機上乘客由3歲至78歲，不乏多個趁年尾出遊慶祝的家庭，有乘客家屬在機場向傳媒指，姪兒及其2名兒子是機上乘客，他們是慶祝考畢大學入學試。



韓聯社引述政府聲明稱，機上的175名乘客，包括82男93女，大多數遇難者為40歲以上，50多歲的乘客最多（40人），其次是60多歲（39人）、40多歲（32人）、70多歲（24人）。其中最年長的是一名78歲男子。

韓國濟州航空一架客機2024年12月29日降落時出事後，乘客家屬趕到機場等候消息，神情哀傷（Reuters）

機上還有9名青少年和5名10歲以下幼童，最年幼者僅3歲。機上2名泰國女性分別20多歲和40多歲。

報道指，多個家庭是在年尾外遊，不幸在返回韓國時出事。乘客家屬、78歲伯伯Maeng Gi-su向英國廣播公司（BBC）表示，姪兒及其2名兒子在機上，他慨嘆他們一家本是慶祝考畢大學入學試，姪兒藉外遊獎勵兒子，「我不能相信這家庭就消失了，我的心很痛。」

韓國民眾駐足觀看有關濟州航空空難的新聞。（Getty Images）

8公務員與前公務員齊出遊

韓國namdonews則報道，據悉有多名遇害乘客來自全羅南道，也有8名來自該地區光州市和順郡（Hwasun gun）和潭陽郡（Damyang gun）的公務員，5人已經退休，3人即將退休。他們情誼深厚，正從疫情後首次海外旅行中回程，未曾想遭遇噩耗。

和順郡官員表示，副郡長親自前往現場，仍在確認這些公務員的生死狀況，該郡政府計劃在了解具體狀況後，採取事故善後等緊急措施。

韓國濟州航空7C2216客機2024年12月29日降落時出事，造成逾百人死亡，圖為事發時畫面（Lee Geun-young/via REUTERS）

消息一經傳出，令該郡居民感到十分悲痛，並向其家屬表示哀悼與慰問：「他們都是當地的模范公務員，還有人一兩年就要退休......真是令人心碎。」「幾個月前我去郡政府辦公事，當時好心領我去部門的官員竟碰上這樣的意外，我真不敢相信。」