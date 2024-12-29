濟州航空出事737-800屬常用機型18年捲多宗意外　波音正聯繫航企

韓國濟州航空（Jeju Air）一架載有181人的客機12月29日由曼谷飛抵韓國全羅南道務安（무안，Muan）機場時發生意外，增至逾170人死，僅2人生還。出事客機屬波音737-800型號，為全球常用機型，近200間航空公司均有使用，根據統計，此機型在過去18年曾捲入多宗意外，包括10宗致命意外。製造涉事飛機的波音公司（Boeing）表示，正在就事故與濟州航空聯繫，準備好提供支援。



波音Boeing：2023年6月18日，在法國巴黎附近的巴黎布爾歇機場（Aéroport Paris-Le Bourget）舉行的第54屆國際巴黎航展上，可見場內展示的波音標誌。（Reuters）

路透社报道，波音公司聲明稱：「我們正在就7C2216航班與濟州航空聯繫，並隨時準備為他們提供支持。我們向失去親人的家庭致以最深切的哀悼，我們的思念與乘客和機組人員同在。」

涉事飛機是一架波音737-800噴氣式飛機，配備CFM56-7B引擎。737-800屬於737客機系列內的受歡迎機型，據《紐約時報》指，全球有近200間航空公司使用此機型的客機，達4,400架，佔全球15%。

該機種於1997年首飛，從2006年起，在多個國家的多間航空公司服役時發生共26宗事故，包括10宗死亡事故。

圖為韓國濟州航空7C2216客機2024年12月29日降落時出事，造成逾百人死亡。（Lee Geun-young/via REUTERS）

其中包括2020年烏克蘭國際航空752號班機，在伊朗德黑蘭起飛後即被導彈擊中，機上176人死亡；印度快運航空（Air India Express）812號班機在印度門格洛爾（Mangalore）機場降落時失敗，158人死亡；本次濟州航空墜機後，據估計機上僅有2人倖存、179人死亡。

2022年的東方航空MU5735空難，涉事的也是波音737-800飛機，當時在廣西梧州墜機，造成132人罹難，至今原因不明。