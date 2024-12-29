濟州航空墜機　中國駐韓大使：深感悲痛　文在寅：令人心碎

韓國濟州航空（Jeju Air）一架載有181人的客機12月29日由曼谷飛抵韓國全羅南道務安（무안，Muan）機場時發生意外，飛機降落時衝出跑道並撞向一面牆，已確認最少124死，僅2人生還。中國駐韓國大使戴兵表示，對務安墜機事故深感悲痛。韓國前總統文在寅和美國駐韓國大使也表達了哀悼和關切。



戴兵29日在社交平台X（舊稱Twitter）寫到：「今天，我為韓國務安機場發生的墜機事件深感悲痛。我謹向遇難者及其家屬表示誠摯慰問，並代表我的同事向受傷者表示慰問。在這一艱難時刻，中國大使館與韓國人民站在一起。」

據韓聯社報道，戴兵畢業於安徽師範大學，於1995年展開外交官生涯，之後先後在中國駐南非大使館、駐新加坡大使館、外交部北美大洋洲司等單位工作，2017年擔任中國外交部非洲司司長，2020年出任中國常駐聯合國副代表。

韓國濟州航空客機2024年12月29日降落時出事，哀傷的乘客家屬在機場接受傳媒訪問（Reuters）

韓國前總統文在寅也在社交平台Facebook發文，悼念事故中的遇難者，他表示事故令人心碎，並希望政府和有關部門盡力處理事故，以及安撫與支持受難者家屬。

美國駐韓國大使戈爾德貝里（Philip S. Goldberg）也對遇難者及家屬致以慰問：「聽到今早發生在務安機場的悲劇時，我感到非常痛心。」