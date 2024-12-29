濟州航空179死空難：鳥撞擊致禍？專家質疑涉機件故障或人為犯錯

韓國濟州航空（Jeju Air）一班載有181人的客機12月29日發生179人死亡、僅2人生還的空難，當地全國哀悼7天。韓聯社報道，造成空難的確實原因仍然未明，雖然最初調查把事件原因指向涉及鳥群撞擊，但此惹來不少專家質疑鳥擊為何導致如此大規模災難，有專家質疑是否有其他機件問題，也有航空界人士懷疑涉及機師犯錯。



根據韓國國土交通部所指，在事發前的早上8時57分，機場控制塔職員曾向客機發出鳥群衝擊警報，至1分鐘後的8時58分，客機發出求救訊號，然後客機在9時0分嘗試降落，9時03分出事，在降落時衝出跑道並起火。

韓聯社報道，大部份航空專家認同飛機起落架無法操作是發生意外的直接原因。

韓國濟州航空客機2024年12月29日發生空難後，韓國軍人在現場搜索殘骸（Getty）

減速器未起作用？

仁荷大學學者Choi Kee-young指「起落架沒有伸出來，飛機墜毀時只有很少的減速。」他指飛機上有多個減速器，就算起落架無法發揮作用，反向推進的引擎也會抬起襟翼，充當空氣式煞車器，但它們在這次事件中似乎也未發揮作用。

報道指，專家判斷鳥擊是起落架故障的可能原因，因為它可能影響引擎和液壓系統，學者指「若雀鳥飛入引擎，可以破壞它還有連接它的液壓系統…… 液壓系統在起飛和着陸過程中升高和降低起落架，該部份可能損壞。」

韓國濟州航空7C2216客機2024年12月29日降落時出事，造成逾百人死亡，圖為事發時畫面（Lee Geun-young/via REUTERS）

韓國濟州航空7C2216客機2024年12月29日降落時出事，造成逾百人死亡，圖為事發時畫面（Lee Geun-young/via REUTERS）

韓國濟州航空7C2216客機2024年12月29日降落時出事，造成逾百人死亡，圖為事發時畫面（Lee Geun-young/via REUTERS）

韓國濟州航空7C2216客機2024年12月29日降落時出事，造成逾百人死亡，圖為事發時畫面（Lee Geun-young/via REUTERS）

一些專家認為單個引擎因雀鳥撞擊故障，不太可能引致如此大的災難，他們指就算一個引擎損壞，另一引擎也可為起落架提供動力，這表明可能存在其他系統問題。

學者Choi Kee-young指「若果機腹着陸，飛機必須通過機翼產生更多阻力以減速，但這在影片內並未看到。」

他的推測是兩個引擎均損壞，並呼籲展開更徹底的調查。

前機師質疑涉人為犯錯

《朝鮮日報》指，也有航空界人士質疑機師可能出錯，即涉及人為錯誤，一些分析師認為雖然引擎故障可能是由於與雀鳥撞擊導致，但引擎故障與起落架故障無關。

有前機師稱當在駕駛艙拉控制桿，起落架系統就會運作，繼而啟動液壓系統，「即使液壓系統故障，系統也會利用重力來降低起落架。」

韓國濟州航空高層2024年12月29日就空難事件道歉（Reuters）

他又指若果起落架真的發生故障，飛機會把情況通報給控制塔，讓控制塔聯絡消防局，消防車會在跑道上噴泡沫，以防止飛機在緊急降落時起火，他認為「在噴泡沫之前嘗試着陸也可被視為疏忽。」

路透社報道，專家表示航空意外通常是由多種因素造成，可能需時幾個月才能整理出飛機內外發生事件的順序。