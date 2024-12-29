韓國濟州航空客機意外　事發前6分鐘曝光：求救、降落、墜毀

濟州航空（Jeju Air）一架客機12月29日由泰國曼谷飛抵韓國務安（무안，Muan）機場時，衝出跑道撞向防護牆後爆炸，機上載有181名乘客，已有至少124人確認死亡。韓國國土交通部當日簡報，描述飛機事發前6分鐘經過，指當時機場控制塔職員在發出鳥群衝擊警報後，飛機經過求救、嘗試降落、無起落架降落後最終墜毀。



韓聯社週日報道，韓國國土交通部表示，在事發前的6分鐘，即早上8時57分，機場控制塔職員發出警報，至1分鐘後的8時58分，客機發出求救訊號，然後客機在9時0分嘗試降落，9時03分出事。

當局還指，控制塔在收到飛機求救訊號後，允許飛機在跑道上降落，但最終衝出跑道撞向防護牆。駕駛這架飛機的兩名飛行員具有豐富資歷，機長有6,823小時的飛行經驗，副機長有1,650小時的飛行經驗，他們分別於2019年3月和2023年2月就任。