庫爾德工人黨領袖支持和平倡議　與土耳其血腥衝突40年有望解散

土耳其政府與庫爾德工人黨（PKK）緊張情勢出現緩和，已被判囚終身的PKK領袖奧卡蘭（Abdullah Ocalan），12月28日向兩名探監的國會議員表示，願意為土耳其和庫爾德族之間的和平作貢獻。路透社報道，其說法暗示將呼籲PKK激進分子放下武器，並可望解散PKK，結束該組織與土耳其政府已持續長達40年的血腥衝突。



圖爲2024年3月29日，土耳其伊斯坦堡（Istanbul），土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）在地方選舉前的集會向支持者演講。（Reuters）

總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）的盟友、極右民族主義行動黨（MHP）黨魁Devlet Bahceli於10月呼籲，奧卡蘭應宣布放棄暴力對抗並解散PKK，以換取假釋機會。埃爾多安默許支持，形容為「歷史性的機會之窗」，但未提及具體內容。

隨後，親庫爾德族政黨、人民平等與民主黨（Peoples' Equality and Democracy，DEM，暫譯）的兩名議員，獲准於本月28日探視已被囚禁25年的奧卡蘭，也是該政黨近10年來首次獲准探監。

DEM於29日發表聲明，轉達奧卡蘭的說法，稱對於Devlet Bahceli及埃爾多安的新倡議， 「我有資格也有決心作出正面貢獻」、「有鑒於此，我準備好採行必要的正面行動。」

奧卡蘭又稱，敘利亞和加沙的事態發展表明，解決庫爾德問題已刻不容緩，又稱土耳其反對派和國會也應為新進程作出貢獻。

圖為2024年12月8日，希臘雅典有民眾聚集在憲法廣場，慶祝敘利亞總統巴沙爾（Bashar al-Assad）的政府被推翻。（Reuters）

PKK為爭取庫爾德族獨立，1984年起對土耳其展開武裝鬥爭，累計已有逾4萬人喪生；PKK已被土耳其、歐盟和美國認定為恐怖組織，奧卡蘭雖於1998年被捕及被判終身監禁，但被指續於獄中發號司令。