民航機接連發生意外≠別坐飛機　保平安全靠乘客注意飛行安全

新華社報道，近來全球接連發生民航客機事故，儘管統計數據顯示空難發生概率極低，但在飛行途中，氣流顛簸甚至迫降等突發狀況常讓人感到不安。那麼，如何最大程度保障飛行安全？以下幾點值得注意。



扣好安全帶：最重要的飛行安全提示

民航業反覆強調的一項基本原則是：扣好安全帶。根據中國民用航空局的資料，無論在起飛、降落，還是遇到氣流顛簸時，乘客都必須扣好安全帶。安全帶不僅能防止乘客因前後衝撞而受傷，還可避免在飛機急速下降時因慣性被拋起，從而降低風險。

氣流顛簸是飛行中常見的現象。英國雷丁大學（University of Reading）氣象科學家威廉姆斯（Paul Williams）曾說，氣候變化正在顯著增加顛簸發生的頻率。英國研究氣流顛簸的專家普羅瑟（Mark Prosser）則稱，顛簸是大氣的自然特徵，儘管可能帶來不適，但致命風險極低。為了更安全，乘客最好在飛行全程扣好安全帶，而不僅限於起飛和降落時。

韓國濟州航空7C2216客機2024年12月29日降落時出事，造成逾百人死亡，圖為事發時畫面（Lee Geun-young/via REUTERS）

選座與避險：哪些更實際？

關於「坐哪裏更安全」的爭議由來已久。一般而言，靠近機艙安全門的座位在發生火災等突發情況時更便於逃生。而《大眾機械》（Popular Mechanics）月刊的一項統計數據指出，機艙後部乘客的存活率略高於中部及前部。不過，這種結論因研究方法而異，並不適用於所有事故。

比起選擇座位，更實用的策略是嚴格遵守飛行安全規則。如避免攜帶易燃易爆品或超標鋰電池；熟悉機上安全設施：認真觀看安全演示，了解氧氣面罩和救生衣的使用方法；留意應急出口位置，記住自己與出口的座位排數。

韓國濟州航空一架客機2024年12月29日在降落時出事，機身爆炸起火，事件導致179人死亡（Getty）

緊急情況下的應對要點

若遇迫降或緊急撤離，應遵循以下建議。第一，摘除尖硬物品，包括眼鏡、胸針、耳機等，避免落地時受傷或戳破逃生滑梯。第二，去除易纏繞物：如絲巾、領帶等，防止窒息。第三，聽從指揮，不要攜帶行李逃生，以免阻礙撤離效率。快速、有序的行動可顯著提升存活率。

飛機依然是最安全的交通工具之一

儘管飛機失事常伴隨嚴重傷亡，但從統計數據來看，飛行仍是最安全的出行方式之一。國際航空運輸協會（International Air Transport Association，IATA）數據顯示，過去10年，全球民航事故率從2014年的每百萬架次2.06宗下降至2023年的0.8宗。

近年來，隨着民航安全技術和管理的不斷升級，飛行安全係數已大幅提升。遵循科學的安全指引和合理的風險預防措施，飛行依然是值得信賴的交通選擇。

本文獲《聯合早報》授權轉載

