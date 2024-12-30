濟州空難｜經理「如墜機先通知我找人頂班」遭炎上　貢茶韓國致歉

韓國濟州航空（Jeju Air）12月29日客機失事慘案轟動，機上181人除兩名機組人員獲救外全數罹難。成立於台灣的茶飲品牌貢茶旗下位於韓國的一間分店卻因不當言論引發爭議，涉事經理為免門店有員工捲入事件或致日後缺勤，傳訊他人要求兼職頂班，貢茶韓國公司致歉。



韓國《朝鮮日報》報道，事發貢茶位於韓國大邱的一間分店，有員工在客機失事當日收到經理訊息，其中提及空難，指店內有其他員工計劃假期出遊，還強調若有事發生「在知會你父母『找兼職工作』前先通知我」，他此舉旨在要求這員工兼職頂班「以免有人缺勤」。

▼有網民在社交平台痛批經理行為可恥

▼貢茶韓國在社交平台發文致歉

貢茶韓國隨後證實，指事件源於旗下門店經理行為失當，現正徹查此事，日後將加強內部管理並舉措防止今後再次發生此類事件，其中還對遇難者家屬與受影響人士表示慰問與同情。涉事門店的店長還寫信致歉，稱「將盡最大努力恢復客戶的信任」。