濟州航空空難｜2生還者轉送首爾留醫　院方：男傷者或有癱瘓之虞

韓國濟州航空（Jeju Air）一架波音737-800客機12月29日降落全羅南道務安（Muan，무안）機場時墜毀，機上181人中，只有2名身處機尾的機組人員生還。當地傳媒指，兩人已分別轉送到首爾的醫院接受進一步治療，院方表示，其中一名男傷者因為神經受損，或可能導致全身癱瘓。



韓國SBS電視台30日報道，救援人員在墜機現場救出1男1女生還者，其中33歲姓李的男空中服務員一度被指送院時失憶。他之後由木浦韓國醫院轉送到首爾大學醫院，院長朱雄29日晚向傳媒講述傷者情況。

朱雄表示，男傷者獲救後，證實身體有多處骨折，包括第9及第10節胸椎、肩胛骨、肋骨等，前額亦有撕裂傷。目前他的頸椎被固定，因此暫時無法移動頸部，不過可以作眼神接觸和正常溝通，但無法判斷他是否有失憶情況。

對於事發情況，朱雄指傷者有創傷，因此沒有問他關於意外的細節，避免影響康復。他現時正在深切治療部留醫，而且由於神經受損，所以有可能出現全身癱瘓等後遺症，院方亦會同時安排心理治療。

至於另一名25歲姓具的女傷者，則在家人的要求下轉送到首爾峨山醫院，消息指她頭和脚跟受傷，但沒有生命危險。醫院方面沒有透露她的情況，但報道提到她的頭部綁有繃帶，並用外套和毛毯遮住臉部和身體。