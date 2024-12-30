濟州航空空難｜22歲泰國女大生赴韓國探望母親不幸遇難　空姐夢碎

韓國濟州航空（Jeju Air ）一架客機12月29日由泰國曼谷飛抵韓國全羅南道務安（무안，Muan）機場時發生意外。機上181人除兩名機組人員獲救外全數罹難。175名乘客中有兩人為泰國人，其中一名22歲女大生Chaue Sirithon飛往韓國探望媽媽，不幸遇難。



據泰國媒體報道稱，22歲的Chaue Sirithon為一名大學生。她的母親表示，女兒生前在曼谷就讀大學，而自己則在韓國定居，女兒說要來探望她，才會搭上了濟州航空的這班航班。

濟州航空客機12月29日墜毀，2名泰國乘客喪生。左為罹難的45歲婦女Jonglak Duangmanee，右為罹難的22歲女大生Chaue Sirithon。（Khaosod 圖片）

Chaue此次是第二次飛往韓國探望媽媽，她最後發給媽媽的訊息停留在凌晨12點24分。報道提到，她原本大學畢業在即，並希望實現成為空中服務員的夢想，惟已經無法實現。目前親友們打算為她在泰國舉辦葬禮，並希望能將遺體運送回國。

一個婉拒變成終身遺憾

至於另一名泰國籍死者是49歲的Jonglak Duangmanee，報道指她生前與丈夫在韓國定居。她的77歲父親表示，女兒在事發前兩天曾約他吃飯，惟自己有事而拒絕，當時她感到難過，並稱自己或不會回來，豈料卻一語成讖。

泰國總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra，前譯貝東丹）在社交媒體中向遇難者家屬表示哀悼，並指示泰國外交部迅速向罹難者家屬提供協助。